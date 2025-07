13.07.2025 12:50 Einbruch in Stadion von Babelsberg 03: Schlafendes Vereinsmitglied angegriffen

In der Nacht zum Sonntag wurde in das Hauptgebäude des Karl-Liebknecht-Stadions in Potsdam-Babelsberg eingebrochen.

Von Denis Zielke

Potsdam - In der Nacht zum Sonntag wurde in das Hauptgebäude des Karl-Liebknecht-Stadions in Potsdam-Babelsberg eingebrochen.

Alles in Kürze Einbruch im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam-Babelsberg

Schlafendes Vereinsmitglied angegriffen und festgehalten

Täter raubten persönliche Gegenstände und flüchteten

59-Jähriger blieb unverletzt, aber psychische Schäden möglich

Polizei ermittelt wegen Raubes und Freiheitsberaubung Mehr anzeigen Laut dem Fußball-Regionalligisten entstand in dem Hauptgebäude ein großer Schaden. © IMAGO / Martin Müller Das teilte der SV Babelsberg 03 am Vormittag auf Instagram mit. Die Brandenburger Polizei bestätigte den Vorfall, wonach mehrere Täter gegen 2 Uhr gewaltsam in das Gebäude eingedrungen seien. Dort sollen sie ein schlafendes Mitglied des Klubs entdeckt, während der Tat gegen seinen Willen festgehalten und ihm persönliche Gegenstände geraubt haben. Regionalliga Die Stimmen zum FSV-Auftaktkracher gegen Lok und CFC gegen Greifswald Regionalliga Niklas Brandt & Co. - Aufsteiger wildert in der Regionalliga Nordost! Anschließend flüchteten die Täter. Den Angaben zufolge blieb der 59-Jährige unverletzt und rief die Polizei. "Der Mitarbeiter musste nicht ins Krankenhaus, psychische und seelische Schäden sind aber nicht auszuschließen", schrieb der Fußball-Regionalligist auf Instagram. Die Angreifer hätten "einen immensen Schaden angerichtet", hieß es vonseiten des Klubs. Hierzu machte die Polizei keine Angaben. Auch zum Diebesgut konnte bislang nichts mitgeteilt werden. Die Ermittlungen wegen Raubes in Verbindung mit Freiheitsberaubung laufen.

Titelfoto: IMAGO / Martin Müller