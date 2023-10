Fast 3000 Fans pro Spiel: Die Regionalliga Nordost auf Rekordkurs!

Die Regionalliga Nordost geht mit beeindruckenden Zahlen in die Landespokalpause: Die "kleine Champions League des Ostens" kratzt nach zehn Spieltagen an der 3000-Zuschauer-Marke pro Partie!

Die meisten Zuschauer kommen in dieser Saison zu den Spielen von Rot-Weiß Erfurt. 7926 Fans sind es im Schnitt im Steigerwaldstadion. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Aus einem Sommerhoch wird ein Dauerhoch!

Manch ein Funktionär vermutete nach den boomenden Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost zum Saisonstart noch einen saisonalen Trend. Sommer, Sonne, Sonnenschein. So erklärte sich der ein oder andere den starken Auftakt.

Doch nach zehn Spieltagen und damit fast einem Drittel der Saison lässt sich feststellen: Der erste Spieltag war keine Eintagsfliege. Die Werte von 2885 Anhängern zum Start konnten sogar minimal gesteigert werden!

2974 Zuschauer pilgern durchschnittlich pro Spiel in eines der Stadien. Und damit noch einmal deutlich mehr als in der Vorsaison. Damals wurde schon ein neuer Rekord mit 2302 Besuchern pro Spiel aufgestellt - in der vierten Liga wohlgemerkt!

Denn der DFB hat prinzipiell die Regionalligen als "höchste Amateurligen" deklariert. Doch aufgrund der umstrittenen Aufstiegsregel der jüngsten Jahre tummelt sich speziell in der Nordost-Staffel gefühlt die halbe DDR-Oberliga.

Die aus Sicht vieler Ost-Vertreter unfaire Relegation des Meisters hat einen wahren Stau an Profiklubs bewirkt, die vor nicht allzu langer Zeit noch in der 3. Liga waren und am liebsten dorthin zurückwollen:

Der FSV Zwickau, der Chemnitzer FC, Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus oder Rot-Weiß Erfurt sind exemplarisch zu nennen.