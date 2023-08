Regionalliga Nordost: Zuschauerzahlen boomen zum Start!

Der Chemnitzer FC war am ersten Spieltag Spitzenreiter, was die Zuschauer (6112) anging. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Angeberwissen zur Regionalliga Nordost gefällig? Bitteschön! Stolze 2302 Fans kamen in der Vorsaison durchschnittlich zu einem Spiel. Das war der beste Wert seit der Neustrukturierung dieser Spielklasse.

Doch was am ersten Regionalliga-Spieltag der Spielzeit 2023/24 am zurückliegenden Wochenende passierte, setzte neue Maßstäbe: Insgesamt 25.967 Anhänger strömten in die Stadien.

Bei neun Spielen macht das einen Schnitt 2885 Menschen, was für ein Wahnsinns-Wert!

Klar könnte man jetzt sagen, aufgrund des späteren Starts der Bundesliga und 3. Liga, Schulferien und der schönen Jahreszeit fanden mehr Zuschauer als sonst den Weg als Zweckbeschäftigung in die Arenen.

Dennoch ist dieser Wert kein Zufall - aufgrund der Vielzahl an Traditionsvereinen erlebt diese Liga einen wahren Hype. Außerdem kommt dieses Jahr spannungssteigernd der Kampf um den direkten Aufstiegsplatz hinzu.

Allein in Chemnitz wurde der Liga-Bestwert der Vorsaison schon an Spieltag eins übertroffen. 6112 Fans strömten ins Stadion an der Gellertstraße. Mehr als 6000 Zuschauer waren in der Vorsaison nur im Landespokal-Halbfinale gegen Aue und im DFB-Pokal gegen Union zu Gast. Aus Jena waren gut 1000 Fans mitgereist.