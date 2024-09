Fieses Foul - Regionalliga-Rüpel tritt Gegenspieler in die Kronjuwelen!

Viel Frust beim Dynamo-Spieler, der die Beherrschung verlor und wie ein Pferd nach hinten austrat - Volltreffer in die Kronjuwelen!

Dieser Schmerzensschrei war durch das komplette Stadionrund zu hören: Erfurts Marco Wolf (23) krümmte sich am Boden. Soeben war er Opfer eines fiesen Fouls von BFC-Akteur Henry-Jon Crosthwaite (21) geworden.

Brisant: Crosthwaite und Wolf waren in der Vorsaison noch Mitspieler und Positionskonkurrenten im offensiven Mittelfeld beim Halleschen FC , mit dem sie letztlich aus der 3. Liga abstiegen.

Erfurts Opfer Marco Wolf (2.v.r.) hielt nach dem üblen Tritt noch zehn Minuten durch, ehe er Feierabend hatte. (Archivbild) © IMAGO / Karina Hessland

Was hat den BFC-Neuzugang in der Szene geritten hat, bleibt wohl für immer sein Geheimnis.

Fakt ist: Sein Team verlor die letzten 20 Minuten in Unterzahl die Spielkontrolle und kassierte den bitterbösen 1:1-Ausgleich kurz vor Schluss. Der Wirkungstreffer versemmelte Neu-Coach Kutrieb einen Einstand nach Maß.

Der Trainer führte später eben jene Szene als entscheidend an und kommentierte in Richtung seines Spielers: "Er wird sicherlich bereuen, dass er da so reagiert hat."

Demnach hätte sich bei Crosthwaite in einem Duell der harten Bandagen einiges an Wut angestaut - die Schiedsrichter ließ bis dahin sehr viel laufen. Als Entschuldigung für seinen Kurzschluss taugt das dennoch nicht.

Crosthwaite droht jetzt eine Sperre von vielen Wochen, in der er Zeit haben wird, über seine Unsportlichkeit nachzudenken.