Fünf Spiele, zwei Punkte: Carl Zeiss Jena hat das Siegen verlernt!

Ein Bild mit viel Symbolik: Jenas Pasqual Verkamp (25) kniet nach der dritten Niederlage in Folge wie ein angeschlagener Boxer auf dem Rasen. © imago/Beautiful Sports

Wer es mit den Blau-Gelb-Weißen von den Kernbergen hält, der braucht derzeit vor allem eines: starke Nerven! Denn auch beim Berliner Fußballklub konnte der Erste der ewigen DDR-Oberliga-Tabelle das Ruder nicht rumreißen. Fünf Spiele, zwei Punkte - so lautet aktuell die bittere Bilanz für den Thüringer Traditionsverein.

Dabei sah es doch nach rund einer halben Stunde im Sportforum Hohenschönhausen so hoffnungsvoll aus. Das Team von Trainer René Klingbeil (42) war durch einen Treffer von Joshua Endres (26) in Führung gegangen (31.). Doch innerhalb kürzester Zeit schlug der BFC in Form des 31-jährigen Rufat Dadashov (34./37.) eiskalt zurück - 2:1 für die Hausherren!

Das war dann letztlich nicht nur der Halbzeit-, nein es war auch der Endstand, weil die Gastgeber bis zum Schlusspfiff entschlossener wirkten und Jena offensiv kaum noch etwas Aussichtsreiches einfiel.

Irgendwie passte es dann ins Bild, dass kurz vor Ende der regulären Spielzeit dieses Ost-Clásicos auch noch Jenas Benjamin Zank (19) den Platz mit Gelb-Rot verlassen musste.