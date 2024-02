Nach erneuter Spielabsage: Dutzende Liter Freibier bei Regionalligist Eilenburg!

Fans des FC Carl Zeiss Jena dürfen sich beim Auswärtsspiel in Eilenburg auf Freibier freuen. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

In einer Botschaft wandte sich der FCE am Dienstag via Facebook direkt an die "Jena-Fans". Man könne den Ärger verstehen, hieß es laut Mitteilung des Vereins, der ob der dritten Absage mitunter hart angegangen wurde.

Die Situation könne man dennoch nicht ändern, so der Verein. Und weiter: "Da jedoch der FC Eilenburg zumindest außerhalb der vier Eckfahnen ein guter Gastgeber sein will und wir auch wissen, dass eine Vielzahl von Euch für das jetzt abgesagte Spiel Vorbereitungen getroffen hatte, werden wir Euch - genau so, wie es unsere Erste mit unseren Fans macht - am Nachholspielspieltag die ersten 50 Liter Bier schenken."

Der FC Eilenburg teilte zudem mit, dass viele Mitglieder und Freunde bereits zum wiederholten Male vergeblich viel Aufwand in die Vorbereitung gerade dieser Begegnung gesteckt haben, "was einem kleinen Verein wie uns, bei dem wirklich alles zu 100 Prozent im Ehrenamt läuft, richtig wehtut".