NOFV-"Strafenkatalog" sorgt für Aufregung - Verband erklärt irritierendes Dokument

Berlin - Was hat es mit dieser Mitteilung auf sich? Ein eigentlich unscheinbares Dokument sorgte am Mai-Feiertag in der Regionalliga Nordost für helle Aufregung.

Präsident Hermann Winkler (63) und der NOFV beschlossen schon vor drei Jahren eine drastische Verschärfung des "Strafenkatalogs". © Sebastian Gollnow/dpa

Viele Klubs und die breite Öffentlichkeit gingen von einem neuen "Strafen-Wahnsinn" aus. Grundlage waren die "Amtlichen Mitteilungen" des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV), die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde.

Darin wurden neben Bekanntmachungen auch Beschlüsse und formale Änderungen kommuniziert – wie ein "Strafenkatalog" für Vereine und Spieler.

Doch entgegen erster Annahmen sind die in diesem Dokument gekennzeichneten, teils gravierenden Erhöhungen der Strafzahlungen kein neuer Beschluss, sondern seit 2023 gängige Praxis:

NOFV-Geschäftsführer Till Dahlitz stellt gegenüber TAG24 klar: "Eine aktuelle Verschärfung der Strafen hat nicht stattgefunden. [...] Eine Anhebung der Strafen oder eine erneute Anpassung des Strafrahmens ist aktuell überhaupt kein Thema."

TAG24 weiß, dass das Dokument in der Szene für viele Irritationen und Missverständnisse sorgte. Laut NOFV wurden die Änderungen, die selbst in zugehöriger "Rechts- und Verfahrensordnung" nach wie vor in rot gekennzeichnet sind, "lediglich in eine Anlage übernommen, die der besseren Übersichtlichkeit dient."