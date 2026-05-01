Greifswalder FC bestätigt Ndualu-Suspendierung! Abstiegskampf ohne Torlos-Stürmer

Greifswald - Aus mit einem Knall! Der Greifswalder FC verzichtet im Saisonendspurt auf Rudolf Ndualu (26). Dabei könnte der GFC (Platz 16) einen fokussierten und fitten Stürmer seiner Qualitäten im Kampf um den Regionalliga -Klassenerhalt gut gebrauchen.

An guten Tagen kann Rudolf Ndualu (26, r.) den Gegnern Knoten in die Beine spielen. Dies wird er aber nicht mehr für Greifswald tun. © Picture Point / Roger Petzsche

"Der Greifswalder FC kann bestätigen, dass er Rudolf Ndualu suspendiert hat", teilt GFC-Pressesprecher Philipp Weickert auf Nachfrage mit, nachdem TAG24 vor einer Woche erstmals berichtet hatte.

Die Suspendierung soll nach TAG24-Informationen mündlich ausgesprochen worden sein, als der Spieler eine Krankschreibung eingereicht hatte. Zwischenzeitlich soll es sogar eine Abmahnung gegeben haben, die wieder zurückgezogen wurde.

Seit vier Spielen soll Ndualu außen vor sein. Eine Begnadigung gilt als unwahrscheinlich. Zu groß sei die Liste an Verfehlungen und Undiszipliniertheiten, die dem pfeilschnellen Stürmer angehängt werden. Der Spieler selbst wollte sich nicht offiziell äußern.

Dabei kam Ndualu, der als "Wohlfühlspieler" gilt und sich im besten Fußballalter befindet, mit ganz anderen Erwartungen und der Empfehlung von 31 Torbeteiligungen in 106 Regionalliga-Spielen nach Greifswald.

Doch der oft eigenwillige Stürmer nutzte trotz starker Anlagen wie Tempo und Wendigkeit nicht immer sich bietende Chancen in seiner Karriere. Schon beim MSV Duisburg, wo Ndualu ein Wadenbeinbruch ausbremste, und seinem Jugendklub Energie Cottbus endete das Engagement vorzeitig.