Greifswalder FC bestätigt Ndualu-Suspendierung! Abstiegskampf ohne Torlos-Stürmer
Greifswald - Aus mit einem Knall! Der Greifswalder FC verzichtet im Saisonendspurt auf Rudolf Ndualu (26). Dabei könnte der GFC (Platz 16) einen fokussierten und fitten Stürmer seiner Qualitäten im Kampf um den Regionalliga-Klassenerhalt gut gebrauchen.
"Der Greifswalder FC kann bestätigen, dass er Rudolf Ndualu suspendiert hat", teilt GFC-Pressesprecher Philipp Weickert auf Nachfrage mit, nachdem TAG24 vor einer Woche erstmals berichtet hatte.
Die Suspendierung soll nach TAG24-Informationen mündlich ausgesprochen worden sein, als der Spieler eine Krankschreibung eingereicht hatte. Zwischenzeitlich soll es sogar eine Abmahnung gegeben haben, die wieder zurückgezogen wurde.
Seit vier Spielen soll Ndualu außen vor sein. Eine Begnadigung gilt als unwahrscheinlich. Zu groß sei die Liste an Verfehlungen und Undiszipliniertheiten, die dem pfeilschnellen Stürmer angehängt werden. Der Spieler selbst wollte sich nicht offiziell äußern.
Dabei kam Ndualu, der als "Wohlfühlspieler" gilt und sich im besten Fußballalter befindet, mit ganz anderen Erwartungen und der Empfehlung von 31 Torbeteiligungen in 106 Regionalliga-Spielen nach Greifswald.
Doch der oft eigenwillige Stürmer nutzte trotz starker Anlagen wie Tempo und Wendigkeit nicht immer sich bietende Chancen in seiner Karriere. Schon beim MSV Duisburg, wo Ndualu ein Wadenbeinbruch ausbremste, und seinem Jugendklub Energie Cottbus endete das Engagement vorzeitig.
Rudolf Ndualu lieferte in der Vorsaison beim Greifswalder FC ab - und seit Sommer nicht mehr
Deshalb sollte für den in Berlin heimischen Ndualu die Station Greifswald einen Neustart markieren. Unter Ziehvater Markus Zschiesche (44), der Ndualu bei TeBe Berlin und in Babelsberg formte, bekam der Angreifer eine neue Chance.
Und bewies nach aufgeholtem Trainingsrückstand am Greifswalder Bodden, dass er es kann, wenn er diszipliniert ist: Mit sechs Toren und fünf Vorlagen war Ndualu speziell in der Rückrunde der Vorsaison kaum zu stoppen.
Ganz anders in dieser Spielzeit: Schon in der Hinrunde lief Ndualu seiner Form hinterher, soll lange mit Knieproblemen gespielt haben. Einen spezialisierten Athletiktrainer gibt es beim GFC seit Ende der Sommervorbereitung nicht.
Als sich im Dezember 2025 Zschiesche und Greifswald nach gut einem Jahr wieder trennten, rauschten kurz darauf unter Nachfolger Björn Lipfert (44) seine Aktien endgültig in den Keller.
Die bittere Bilanz nach 31 Spieltagen: Null Tore und null Vorlagen!
Eigentlich sollte Ndualu in Greifswald offensiv den Unterschied machen. Stattdessen dürften sich die Wege endgültig trennen - sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. Der Stürmer soll sich auf Klubsuche befinden.
Erstmeldung: 24. April, 17.52 Uhr, aktualisiert: 1. Mai, 18.27 Uhr
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche