Regionalliga-Legende vor Rückkehr: Schießt Steinborn diesen Klub erstmals in die 4. Liga?

Stahnsdorf - Läuft diese Regionalliga -Legende noch einmal in der "kleinen Champions League des Ostens" auf? Altmeister Matthias Steinborn (37, 274 Partien in der Spielklasse) arbeitet mit seinem derzeitigen Verein RSV Eintracht am erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga Nordost!

Matthias Steinborn (37, r.) und Co. drehen zum Jubeln ab: Der RSV Eintracht steht vor dem ersten Regionalliga-Aufstieg seiner Geschichte. (Archivfoto) © IMAGO / Matthias Koch

Vier Runden vor Schluss grüßen die Stahnsdorfer (25 Autominuten von Potsdam) mit acht Zählern Vorsprung vom Platz an der Sonne.

Sollte die Konkurrenz des SC Freital und VFC Plauen am kommenden Spieltag patzen und der RSV siegen, wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt!

Der Aufstieg wäre nach dem Sieg des Brandenburger Landespokals 2025 der nächste Triumph des 1949 gegründeten Klubs, dessen Initialen für Regionaler Sportverein Eintracht stehen.

Großer Erfolgsfaktor im Aufstiegstrubel: Matthias Steinborn, der mit drei Klubs Regionalliga-Meister wurde.

2015 stieg Steinborn sogar mit dem 1. FC Magdeburg in die 3. Liga auf, wechselte aber innerhalb der Liga zum SV Babelsberg 03. Von dort ging es weiter zum BFC Dynamo und Lok Leipzig.

Mit der Loksche wurde er Corona-Meister 2020, verpasste aber den Aufstieg in den Aufstiegsspielen gegen Verl. Selbiges Schicksal ereilte ihn mit dem BFC Dynamo zwei Jahre darauf gegen Oldenburg.