Suspendiert! Abstiegskandidat der Regionalliga wirft Torlos-Stürmer raus

Greifswald - Aus mit einem Knall! Wie TAG24 erfuhr, verzichtet der Greifswalder FC im Saisonendspurt auf Rudolf Ndualu (26). Dabei könnte der GFC (Platz 16) einen fokussierten und fitten Stürmer seiner Qualitäten im Kampf um den Regionalliga-Klassenerhalt gut gebrauchen.

An guten Tagen kann Rudolf Ndualu (26, r.) den Gegnern Knoten in die Beine spielen. Dies wird er aber nicht mehr für Greifswald tun. © Picture Point / Roger Petzsche

Doch Ndualu ist suspendiert - und das schon seit drei Spielen. Eine Begnadigung: unwahrscheinlich! Der Abschied scheint besiegelt.

Zu groß sei die Liste an Verfehlungen und Undiszipliniertheiten, die dem pfeilschnellen Stürmer angehängt werden. Auch die Wege mit seinem langjährigen Berater trennten sich.

Dabei befindet sich Ndualu im besten Fußballalter, kommt in 106 Regionalliga-Spielen auf 31 Torbeteiligungen.

Doch der oft eigenwillige Stürmer nutzte trotz starker Anlagen wie Tempo und Wendigkeit zu selten sich bietende Chancen in seiner Karriere.

Schon beim MSV Duisburg und seinem Jugendklub Energie Cottbus fiel Ndualu nach einer Saison durchs Raster.