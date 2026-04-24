Suspendiert! Abstiegskandidat der Regionalliga wirft Torlos-Stürmer raus
Greifswald - Aus mit einem Knall! Wie TAG24 erfuhr, verzichtet der Greifswalder FC im Saisonendspurt auf Rudolf Ndualu (26). Dabei könnte der GFC (Platz 16) einen fokussierten und fitten Stürmer seiner Qualitäten im Kampf um den Regionalliga-Klassenerhalt gut gebrauchen.
Doch Ndualu ist suspendiert - und das schon seit drei Spielen. Eine Begnadigung: unwahrscheinlich! Der Abschied scheint besiegelt.
Zu groß sei die Liste an Verfehlungen und Undiszipliniertheiten, die dem pfeilschnellen Stürmer angehängt werden. Auch die Wege mit seinem langjährigen Berater trennten sich.
Dabei befindet sich Ndualu im besten Fußballalter, kommt in 106 Regionalliga-Spielen auf 31 Torbeteiligungen.
Doch der oft eigenwillige Stürmer nutzte trotz starker Anlagen wie Tempo und Wendigkeit zu selten sich bietende Chancen in seiner Karriere.
Schon beim MSV Duisburg und seinem Jugendklub Energie Cottbus fiel Ndualu nach einer Saison durchs Raster.
Rudolf Ndualu lieferte in der Vorsaison beim Greifswalder FC ab - und seit Sommer gar nicht mehr
Deshalb sollte für den in Berlin heimischen Ndualu die Station Greifswald einen Neustart markieren. Unter Ziehvater Markus Zschiesche (44), der Ndualu bei TeBe Berlin und in Babelsberg formte, bekam der Angreifer eine neue Chance.
Und bewies nach aufgeholtem Trainingsrückstand in seiner ersten Saison am Greifswalder Bodden, dass er es kann, wenn er diszipliniert ist: Mit sechs Toren und fünf Vorlagen war Ndualu speziell in der Rückrunde der Vorsaison kaum zu stoppen.
Ganz anders in dieser Spielzeit: Schon in der Hinrunde lief Ndualu seiner Form hinterher. Als sich im Dezember 2025 Zschiesche und Greifswald nach gut einem Jahr wieder trennten, rauschten kurz darauf unter Nachfolger Björn Lipfert (44) seine Aktien endgültig in den Keller.
Die bittere Bilanz nach 30 Spieltagen: Null Tore und null Vorlagen!
Eigentlich sollte Ndualu in Greifswald offensiv den Unterschied machen. Stattdessen dürften sich die Wege bald trennen - sein Vertrag läuft am 30. Juni aus.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche