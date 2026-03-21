Trainerwechsel in der Regionalliga: Ex-Dynamo soll Abstiegskandidat retten
Eilenburg - Der FC Eilenburg hat sich vorzeitig von Cheftrainer Kevin Rodewald (34) getrennt. Schon am morgigen Sonntag soll mit Karsten Oswald (50) ein ehemaliger Profi von Dynamo Dresden auf der Bank der Muldestädter sitzen.
Neun Spieltage bleiben dem Ex-Profi damit noch, den Regionalligisten in der Liga zu halten. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt momentan acht Punkte.
Die Eilenburger verkündeten den Wechsel auf der Trainerbank am heutigen Samstag bei Instagram. "Cheftrainer Kevin Rodewald wird mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden", so Präsident Uwe Stark.
Zudem bedankte sich der Verein für Rodewalds geleistete Arbeit. Ende der Saison hätten sich die Wege des 34-Jährigen und des FCE ohnehin getrennt.
Am 10. März teilte Eilenburg mit, dass Rodewald um Auflösung seines Vertrages zum Ende des Spieljahres gebeten habe.
Karsten Oswald spielte und trainierte vor allem im Osten der Republik
Der Neue auf der Eilenburger Trainerbank arbeitete zuletzt bis März 2025 als Coach beim VFC Plauen.
Zuvor coachte Oswald unter anderem Empor Glauchau und Stahl Riesa. Erfahrung in der Regionalliga sammelte der frühere Mittelfeld-Motor als Co-Trainer beim ZFC Meuselwitz.
Mit seinem neuen Team gastiert der 50-Jährige am Sonntag im Berliner Stadion Lichterfelde zum Keller-Duell beim Letzten Hertha Zehlendorf.
Im Osten ist der gebürtige Köthener auch zu aktiven Zeiten auf dem Platz kein Unbekannter gewesen.
Oswald schnürte seine Schuhe in der 2. Liga nicht nur für Dynamo Dresden, sondern auch für den Chemnitzer FC.
Titelfoto: Montage: Picture Point / Roger Petzsche, PICTURE POINT / Gabor Krieg