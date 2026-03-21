Trainerwechsel in der Regionalliga: Ex-Dynamo soll Abstiegskandidat retten

Eilenburg - Der FC Eilenburg hat sich vorzeitig von Cheftrainer Kevin Rodewald (34) getrennt. Schon am morgigen Sonntag soll mit Karsten Oswald (50) ein ehemaliger Profi von Dynamo Dresden auf der Bank der Muldestädter sitzen.

Bis März vergangenen Jahres stand Oswald beim VFC Plauen an der Seitenlinie. © Picture Point / Gabor Krieg

Neun Spieltage bleiben dem Ex-Profi damit noch, den Regionalligisten in der Liga zu halten. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt momentan acht Punkte.

Die Eilenburger verkündeten den Wechsel auf der Trainerbank am heutigen Samstag bei Instagram. "Cheftrainer Kevin Rodewald wird mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden", so Präsident Uwe Stark.

Zudem bedankte sich der Verein für Rodewalds geleistete Arbeit. Ende der Saison hätten sich die Wege des 34-Jährigen und des FCE ohnehin getrennt.

Am 10. März teilte Eilenburg mit, dass Rodewald um Auflösung seines Vertrages zum Ende des Spieljahres gebeten habe.