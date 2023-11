Regionalligist Phoenix Lübeck mit kurioser Aktion zu Spitzenspiel

Regionalligist Phoenix Lübeck hat sich für das Spitzenspiel gegen Holstein Kiel II etwas Besonderes einfallen lassen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der Überraschungs-Zweite am Dienstag mitteilte, sollen die Zuschauer bei der Partie am kommenden Samstag selbst entscheiden, wie viel Eintritt sie bezahlen. Beim Spitzenspiel gegen Tabellenführer Holstein Kiel II gilt also eine "Pay What You Want"-Aktion.

"Die Zuschauer selbst bestimmen den Preis für ihre Eintrittskarte nach eigenem Ermessen", erklärte der Verein in einer Mitteilung.

Im Normalfall kosten die Tickets für die Spiele in der Regionalliga zwölf Euro, ermäßigt nur zehn. Laut Sprecher gebe es aber "eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Fußballfreunden, für welche die regulären Eintrittsgelder finanziell eine größere Herausforderung darstellen, besonders, wenn es darum geht, mit der gesamten Familie einen Stadionbesuch zu realisieren".

Mit dieser Aktion wolle der Verein dem entgegenwirken.