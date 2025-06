Regionalliga-Relegation "ein Systemfehler von vorn bis hinten"

Leipzig - "Ein Systemfehler von vorn bis hinten" nennt Daniel Meyer (45), Sportchef des Viertligisten Hallescher FC , die Relegation zwischen den Meistern zweier Regionalliga -Staffeln. Die Brutalität des Ganzen wurde einem am Sonntag wieder vor Augen geführt. Lok Leipzig verlor in der regulären Spielzeit gegen Havelse nicht und steigt dennoch nicht auf.

Alles in Kürze

"Das ist für unsere Liga ein Desaster", so Meyer. "Unsere Staffel hat Qualität, ist so dicht gedrängt mit sehr guten Teams. Im Norden hatte nur Havelse überhaupt Ambitionen, eine Mannschaft und die hat gereicht", schüttelt er den Kopf.

"Das ist ein Skandal, das ist brutal." Zum vierten Mal in Folge scheiterte ein NOFV-Verein in der Relegation. Lok erwischte es nach 2020 ein zweites Mal, auch der BFC Dynamo und Energie Cottbus mussten bleiben.

Derzeit sind es fünf Staffeln. Der Westen und Südwesten hat je einen festen Aufsteiger, die anderen drei Verbände haben in der Rotation einen Aufsteiger, zwei gehen in die Relegation.

Daniel Meyer (45) ist Sportchef des HFC und Mitinitiator der Initiative "Meister müssen aufsteigen". © picture point/Sven Sonntag

Und somit verschwindet der Osten immer weiter in der Bedeutungslosigkeit. In der Saison 2015/16 starteten acht Ost-Teams in der 3. Liga, zehn Jahre später sind es drei. Magdeburg und Dresden verabschiedeten sich nach oben, der Rest nach unten.

Die 3. Liga verlagert sich durch die direkten Aufsteiger in den tiefsten Westen. Aue zum Beispiel hat ab der neuen Saison zehn Fahrten, die mehr als 500 Kilometer lang sind. Ostduelle gibt es zwei - gegen Cottbus und Hansa Rostock.

Meyer sieht aber noch ein anderes Problem der Relegation: "Der Aufsteiger hat einen riesigen Nachteil. Alle anderen Drittligisten haben seit vier Wochen Planungssicherheit, Havelse seit Sonntag. Vier Wochen sind Welten in unserer Branche, die Teiche sind leer gefischt", sagt er und ergänzt:

"Der Hohn ist ja zudem, Havelse hat noch gar keine Lizenz. Der DFB hat es nicht geschafft, das vor den Spielen zu klären." Deshalb soll die Relegation abgeschafft werden, daher die Initiative, die "jetzt medial allein durch Lok noch einmal große Beachtung findet", so Meyer.