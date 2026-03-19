Regionalligist spricht sich für Ausschluss der eigenen Fans aus!

Lübeck - Das hört man auch nicht alle Tage: Der VfB Lübeck hat vor seinem kommenden Auswärtsspiel in der Regionalliga einen Ausschluss der eigenen Fans beschlossen.

Die Fans des VfB Lübeck müssen beim kommenden Spiel des Regionalligisten draußen bleiben. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, sei den Verantwortlichen des Gegners FSV Schöningen vor dem Duell am Freitag (18.30 Uhr) empfohlen worden, den Gästeblock nicht zu öffnen.

"Der FSV Schöningen ist dieser Empfehlung gefolgt und wird dementsprechend vor Ort weder einen Gästeblock noch eine Tageskasse anbieten. Eine Anreise aus Lübeck nach Schöningen ist daher zwecklos", erklärten die VfB-Verantwortlichen.

Die Entscheidung ist eine direkte Folge aus den Vorfällen beim jüngsten Heimspiel der Lübecker gegen die zweite Mannschaft des HSV. Bei diesem waren in der vergangenen Woche durch Pyrotechnik und eine Massenschlägerei im Anschluss neun Menschen verletzt worden.

"Nach Abpfiff der Partie kam es im Bereich des Stadionumfelds (...) zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Fangruppierungen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch unbeteiligte Zuschauer", hieß es in einem Statement des Klubs.