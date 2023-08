Verrückteste Nachspielzeit aller Zeiten? Regionalligist sagt "ja"

Frankfurt (Main) - Darum lieben wir den Fußball ! Eine gewöhnliche Begegnung der Regionalliga Südwest zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Schott Mainz wurde zu einem Spektakel, das keiner der beteiligten Protagonisten so schnell vergessen wird.

Aber in die Halbzeit ging es nur mit einem 0:1 aus Sicht der Frankfurter.

Die Gäste aus Mainz gingen in der zehnten Minute zunächst durch Linus Wimmer (25) in Führung.

Am Dienstag eröffneten die Frankfurter gegen die Mainzer vor 675 Zuschauern ihre Regionalliga-Saison. Alle anderen Konkurrenten der Regionalliga Südwest hatten bereits ihre erste Begegnung hinter sich.

Die Kicker des FSV Frankfurt feiern ihren Sieg. © Imago / Eibner

In der zweiten Halbzeit sorgte Silas Schwarz (25) zweimal für die vermeintliche Vorentscheidung für Mainz, während die Trainer alle Hände voll zu tun hatten, die mit Gelb vorbelasteten Spieler auszuwechseln.

Denn auch in der zweiten Halbzeit gab es vier weitere gelbe Karten.



In der 51. Minute erhöhte Schwarz auf 0:2. Diesen Zwei-Tore-Abstand musste der 25-Jährige in der 90. Minute wiederherstellen, weil zuvor in der 67. Minute Onur Ünlücifci (26) für den FSV um ein Tor verkürzen konnte.

90. Minute, der FSV liegt 1:3 gegen Mainz hinten. Das Spiel ist gelaufen. Denkste!