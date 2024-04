Vertragsknatsch um Cottbus-Torjäger Tim Heike!

Wo liegt seine Zukunft? Tim Heike (24) hat sich dank 15 Liga-Toren ins Blickfeld geschossen. © IMAGO / Fotostand

"In den nächsten Tagen wird es eine Entscheidung geben - entweder er nimmt den Vertrag an oder er nimmt den Vertrag nicht an und wir werden uns im Sommer trennen. Ganz einfach."

Diese Aussagen von Claus-Dieter Wollitz (58) im Video-Interview mit Niederlausitz Aktuell dürfte einige Fans verblüfft haben!

Wenige Tage, nachdem der Trainer-Sportdirektor Goalgetter Heike auf der Bank schmoren lassen hat, ist das Thema weiterhin hochexplosiv.

Eigentlich scheint die Lage klar: Heikes Vertrag läuft am 30. Juni aus, Cottbus will seinen Stürmer halten. Der FCE hat dem 15-Tore-Mann am Osterwochenende ein Angebot für die 3. Liga und 4. Liga unterbreitet, das eine begrenzte Gültigkeit besitzt.

Speziell die Frist und die in der Öffentlichkeit ausgetragene Thematik sorgte bei Tim Heike und seinem Berater für Verdruss, beide zeigten sich auf TAG24-Nachfrage "maximal irritiert".

Dabei ist aus dem Umfeld von Tim Heike zu hören, dass der Junge unbedingt mit Cottbus die Meisterschaft gewinnen will und dazu mit Toren beitragen möchte.