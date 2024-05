Trainer im Anmarsch! Übernimmt ein Ex-Bundesliga-Spieler den BFC?

Berlin - Vor einer Woche gab der BFC Dynamo die Trennung von Dirk Kunert (56) zum Saisonende bekannt. Jetzt steht sein Nachfolger in den Startlöchern!

Luft raus: Der BFC Dynamo gab vergangenen Dienstag die Trennung von Dirk Kunert (56) zum Saisonende bekannt. Wenig überraschend nach der Abwärtsspirale. © Picture Point / Gabor Krieg

Vor Kurzem berichtete TAG24 vom "Bäumchen wechsel' dich" auf den Trainerbänken der Regionalliga Nordost. Dieses Übungsleiter-Karussell hat in den jüngsten Tagen einiges an Fahrt aufgenommen!

Wie TAG24 erfuhr, soll René Klingbeil (43), Ex-Trainer des FC Carl Zeiss Jena, ganz heißer Kandidat auf den Posten beim BFC Dynamo sein!

Auf Anfrage bei seinem Berater bestätigt dieser "gute Gespräche" in den zurückliegenden ein bis zwei Wochen. Ein Vertrag sei noch nicht unterzeichnet worden.

Andere Quellen berichten, dass ein Deal vor dem Abschluss stehe. Kalt ist nach TAG24-Informationen die Spur zum ebenfalls immer wieder gehandelten Markus Zschiesche (42), der mit Cottbus in Verbindung gebracht wird.

So oder so: Der BFC Dynamo wird nach dem 0:2 (0:0) gegen die Lausitzer und dem endgültig verpassten Aufstieg in die 3. Liga zeitnah Nägel mit Köpfen machen wollen, wenn es um die Planung der neuen Spielzeit geht.

In Chris Reher (30) verlängerte immerhin schon ein langjähriger Akteur und Kapitän.