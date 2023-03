Von Platz 4 der Regionalliga in die Kreisliga: Klub zieht sich freiwillig zurück!

Paukenschlag: Ein Regionalligist zieht Konsequenzen aus verschärften Lizenzbedingungen, einer gescheiterten Fusion und will künftig in der Kreisliga C antreten.

Von Lukas Schulze

Kaan-Marienborn - Paukenschlag in der Regionalliga: Ein Klub zieht die Konsequenzen aus verschärften Lizenzbedingungen und einer gescheiterten Fusion und will künftig in der Kreisliga C antreten.

Raus mit Applaus: Die Profis des 1. FC Kaan-Marienborn werden sich im Sommer alle einen neuen Klub suchen müssen. © Marius Becker/dpa Das gibt's auch nicht alle Tage: Der 1. FC Kaan-Marienborn zieht sein Profiteam aus der Regionalliga West zur kommenden Saison zurück. Und das trotz hervorragender Platzierung. Aktuell liegt der Aufsteiger auf Platz 4 - eine klasse Zwischenergebnis für den Regionalliga-Neuling. Denn für den 2007 gegründeten Verein, Kaan-Marienborn ist ein Stadtteil von Siegen, ist es die erste Spielzeit in der 4. Liga überhaupt. Doch die Grenzen des Wachstums scheinen erreicht, was den Vorstand zu dieser ungewöhnlichen Maßnahme veranlasste. Der erste Vorsitzende. Florian Leipold, erklärt im Vereinsstatement: Regionalliga Abstiegsangst beim BAK? Chemies nächster Gegner wechselt Trainer! "Der Westdeutsche Fußballverband hat uns mit der extremen und sehr plötzlichen Verschärfung der Lizenzauflagen die Grundlage genommen, um weiterhin in der Herkules Arena in Kaan-Marienborn spielen zu dürfen. [...] Auch der Großteil unserer Zuschauer stammt von hier. Wir konnten unsere sportliche Heimat nicht aufgeben." Dafür nimmt man den sportlichen Abstieg und Zerfall des mit erfahrenen Jungs - wie Ex-Düsseldorf-Profi Julian Schauerte (34, 118 Einsätze für die Fortuna) - aufgerüsteten Teams in Kauf. Die bisher zweite Mannschaft, die in der Kreisliga C startet, soll kommende Saison als erstes Team fungieren.

Der 1. FC Kaan-Marienborn und die benachbarten Sportfreunde Siegen wollten fusionieren