Spielplan der Regionalliga Nordost: Das sind die ersten Gegner vom CFC und FSV

So bestreitet der Chemnitzer FC , wie von TAG24 berichtet, am Donnerstag, dem 25. Juli (20.20 Uhr) im Gellertstadion das Eröffnungsspiel gegen den Halleschen FC .

Das Derby zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau lässt nicht lange auf sich warten. © Picture Point/Gabor Krieg

Derbyrivale FSV Zwickau startet nicht wie erhofft mit einem Heimspiel, sondern wie im Vorjahr auswärts, diesmal gegen den Aufsteiger Hertha Zehlendorf.

"Mit Zehlendorf bekommen wir es zum Auftakt mit einer schwer einzuschätzenden Mannschaft zu tun. Aufsteiger sind immer unangenehm als erste Aufgabe", sagt FSV-Sportdirektor Robin Lenk zum neuen Spielplan.

Ihr erstes Heimspiel bestreiten die Schwäne am zweiten Spieltag (2.8.-4.8.) gegen den letztjährigen Vizemeister Greifswalder FC.

Regionalliga-Neuling VFC Plauen begrüßt am ersten Spieltag Viktoria Berlin im Vogtlandstadion.

Ganz wichtig für alle Fans sind die Derbys! Hier kommt es gleich früh in der Saison, nämlich schon am dritten Spieltag (9.8.-11.8.) an der Gellertstraße zum Bezirks-Duell zwischen dem CFC und FSV.

Zwickau trifft bereits am vierten Spieltag (20.8./21.8.) in der heimischen GGZ-Arena unter der Woche auf den VFC. Die Vogtländer wiederum gastieren am zwölften Spieltag (18.10.-20.10.) in Chemnitz.