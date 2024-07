Kurz vor dem Ligastart: Dicke Luft bei diesem Regionalliga-Klub!

André Meyer (40) heißt der neue Trainer des SV Babelsberg. © Imago / Jan Huebner

Nanu, was macht denn André Meyer (40) bei der Baller League? Am Montag war der Ex-Trainer des Halleschen FC auf den Bildschirmen des Freizeitliga-Formats zu sehen. An seiner Seite: Ex-Hertha-Kicker und Influencer Nader Jindaoui (27).

Dessen neues Projekt lautet FC Nitro, ein selbst gegründeter Verein, welchen Jindaoui als Teammanager betreut - und Meyer als Coach. Beide kennen sich aus erfolgreichen Zeiten beim Berliner AK (2020-2021).

Bei seinem neuen Arbeitgeber Babelsberg 03, die mit Björn Laars (49) eine Vereinslegende als Sportlichen Leiter installierten, kam der zusätzliche Job Meyers allerdings überhaupt nicht gut an!

Trotz vierter Liga probiert Babelsberg unter möglichst professionellen Bedingungen zu arbeiten. Mit einem Trainer, der sich künftig immer montags im gut sechs Autostunden entfernten Köln in einer Freizeitliga verdingt.

Brisant: Schon in einigen Transferthemen sollen sich Laars und Meyer nicht immer einig gewesen sein.