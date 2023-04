Was passiert, wenn Cottbus und Erfurt am Ende punkt- und torgleich wären?

Kopf-an-Kopf-Rennen: Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz (57, l.) und Erfurt-Coach Fabian Gerber (43) wollen beide in die 3. Liga aufsteigen. © Bildmontage: PICTURE POINT / Gabor Krieg, PICTURE POINT / Gabor Krieg

Es ist der wohl spannendste Meisterkampf seit der Saison 2015/16, in der sich der FSV Zwickau und der Berliner AK bis zum 34. Spieltag ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Am Ende sicherten sich die Schwäne den Platz an der Sonne - dank des um einen Treffer besseren Torverhältnisses - und stiegen in die 3. Liga auf.

Ähnlich dramatisch verläuft das Titelrennen der Regionalliga Nordost auch diese Saison. Nachdem Energie Cottbus Jena am Mittwochabend im Spitzenspiel mit 1:0 besiegte, sind die Lausitzer und Rot-Weiß Erfurt die einzigen zwei verbleibenden Aufstiegskandidaten.



Doch ein Blick auf die Tabelle offenbart die ganze Brisanz - beide Klubs weisen die exakt gleiche Punktzahl, Tor- und Gegentorbilanz auf! Das bedeutet für das Saisonfinish: Jedes Tor kann in der Endabrechnung entscheidend werden.

Spätestens seit Mittwochabend fragen sich einige Anhänger nun, was eigentlich passiert, sollten auch nach dem 34. Spieltag Cottbus und Erfurt punktgleich sein und die identische Tordifferenz aufweisen.

Zum Glück ist selbst dieser verzwickte Fall in der NOFV-Spielordnung unter § 9, Punkt 1, Anstrich 5 klar geregelt.