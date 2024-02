Wollitz überfragt! Großes Rätselraten um Cottbus-Kader vor BAK-Heimspiel

Cottbus - "Normalerweise müsste man den Antrag stellen, nicht zu spielen", äußerte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz (58) am Donnerstag, zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den Berliner AK (Anstoß: 13 Uhr) im Interview mit Niederlausitz Aktuell . Ein beispielloser Magen-Darm-Virus hat nahezu das ganze FCE-Team außer Tritt gebracht.

Fragezeichen in den Augen: Claus-Dieter Wollitz (58) macht sich große Sorgen um sein Team. © Picture Point / Gabor Krieg

Er lässt sich nicht in die Karten gucken! Nachdem vor einer Woche das Auswärtsspiel von Energie Cottbus bei Chemie Leipzig abgesagt werden musste, herrscht seit Tagen in der Lausitz großes Rätselraten, welche Akteure am Samstag gegen den BAK zur Verfügung stehen.

"Da verlange ich auch von den Spielern so ehrlich zu sein: Wenn es nicht geht, dann geht es halt eben nicht", gibt Wollitz Vater Vernunft vor dem FCE-Heimspiel.

"Ich selber als Spieler und Trainer hatte dieses Ausmaß noch nicht", beschreibt der Fußball-Veteran den Ernst der Lage. Einige Spieler seien zwar wieder im Training, aber noch gar nicht voll belastbar für einen Einsatz.

Deswegen wurde diese Woche nie länger als 45 bis 50 Minuten pro Einheit trainiert. Wollitz überfragt: "Ich weiß nicht zu hundert Prozent, wie man mit einer solchen Belastungssteuerung umgeht"

Er verweist auf den mit 25 Jahren verstorbenen Agyemang Diawusie (zuletzt Jahn Regensburg), der aufgrund von Herzversagen infolge einer verschleppten Erkältung verstarb.