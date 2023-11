Drittligist unter Schock: Agyemang Diawusie mit nur 25 Jahren gestorben

Bei RB Leipzig unterschrieb er schließlich seinen ersten Profivertrag, doch für die erste Mannschaft der Messestädter kam er in der Folge nie zum Einsatz.

Zuletzt stand er am 4. November beim 1:0-Erfolg gegen 1860 München auf dem Rasen, am Sonntag fehlte er beim Topspiel gegen seinen Ex-Klub Dynamo Dresden allerdings. In seiner Instagram-Story postete er aber noch ein Bild vorm Fernseher, wie er die Begegnung verfolgte.

Diawusie war vor der Saison von der SpVgg Bayreuth an die Donau gewechselt und kam beim Zweitliga-Absteiger seitdem zwölfmal in der 3. Liga sowie im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg zum Einsatz.

"Die Jahn-Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Agyemangs Familie, den Verwandten, engen Freunden und Wegbegleitern. Wegen der schrecklichen Situation und aus Respekt gegenüber seiner Familie bitten wir darum, deren Privatsphäre zu respektieren", hieß es in der Mitteilung des Klubs.

Das gab der SSV Jahn, bei dem der Profi seit diesem Sommer spielte, am Dienstagabend auf seiner Homepage bekannt.

Für die Schwarz-Gelben bereitete der gebürtige Berliner in 44 Partien vier Treffer vor, bevor er 2022 nach Österreich zum SV Ried weiterzog.

"Die Dynamo-Familie trauert nicht nur um einen wahnsinnig talentierten Fußballspieler sondern vielmehr um einen einzigartigen Menschen, der mit seiner humorvollen und offenen Art einen bleibenden Eindruck bei der Sportgemeinschaft hinterlassen hat. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei Agyemangs Familie, Freunden und allen, die ihm nahestanden sowie selbstverständlich auch bei seinem aktuellen Team, dem SSV Jahn Regensburg", hieß es in der Mitteilung.

In einem Statement auf der Vereinsseite bekundeten auch die Elbstädter ihr Beileid: "Mit Entsetzen und voller Trauer hat die SG Dynamo Dresden am Dienstagabend vom Tod ihres ehemaligen Spielers Agyemang Diawusie erfahren."

"Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinem Verein SSV Jahn Regensburg. Ruhe in Frieden, Agyemang", schrieb RBL auf dem Kurznachrichtendienst X.

Der Bundesligist äußerte sich am Dienstagabend in den sozialen Medien zum Tod seines früheren Spielers.

Jongmin Seo (21) trauert auf Instagram um seinen früheren Mitspieler Agyemang Diawusie (†25). © Screenshot/Instagram/jm_seo10

Auch ehemalige Weggefährten zeigten sich von dem traurigen Schicksalsschlag tief getroffen.

"Es fällt mir sehr schwer, es zu glauben oder in Worte zu fassen. Du bist so ein toller Mensch. Mit dir waren wir immer happy und wir wissen, dass du ein herzensguter Mensch bist", schrieb SGD-Profi Jongmin Seo (21) in seiner Instagram-Story.

Er sei in Gedanken bei der Familie seines früheren Teamkameraden. "Gott segne dich mein Bruderherz", beendete er die Botschaft. Dynamo-Stürmer Manuel Schäffler (34), der in Wiesbaden mit Diawusie zusammenspielte, schrieb: "Ruhe in Frieden".

Zudem reagierten Marc Wachs (28), Dženis Burnić (25) und Robin Hack (25) im Netz mit Bestürzung auf den viel zu frühen Tod des Kollegen.

Erstmeldung von 18.08 Uhr, zuletzt aktualisiert 19.16 Uhr.