Zukunft nicht mehr in der eigenen Hand: Stirbt der Regionalliga-Dino aus?

Meuselwitz - Stirbt das Urgestein der Regionalliga Nordost in zwei Wochen aus? Die Zukunft des ZFC Meuselwitz liegt nicht mehr in der eigenen Hand der Thüringer. Lok Leipzig wird zum Zünglein an der Waage.

Keeper Lukas Sedlak (26, l.) und Verteidiger Niklas Jeck (24) müssen um die Zukunft mit dem ZFC Meuselwitz bangen. © Picture Point / Roger Petzsche

Zieht die Loksche die Relegation gegen die Würzburger Kickers, dürfen die Zipsendorfer in der "kleinen Champions League des Ostens" bleiben. Wenn nicht, steigt der Regionalliga-Dino zum ersten Mal ab!

Seit der DFB-Ligareform sind die Meuselwitzer Teil der Oststaffel - neben der U23 von Hertha BSC der einzige Verein, der sämtliche Spielzeiten miterlebte. Und für viele Fans und Funktionäre so etwas wie der Prototyp dieser Spielklasse.

Meuselwitz spielte in 14 Saisons oft gegen den Abstieg, galt häufig als totgesagt - und zog sich ebenso häufig aus dem Abstiegssumpf. Einmal in der Corona-Saison 2020/21 profitierte Meuselwitz, auf Platz 17 liegend, vom Saisonabbruch.

Doch spielt dieses Jahr Lok nicht mit, kann Meuselwitz seinen Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Fünf Punkte Rückstand auf den 15. Greifswalder FC und insgesamt sechs Spiele ohne Sieg reichten für nicht mehr als Rang 16, der diese Saison den Abstieg bedeuten könnte.

Nach dem 32. Spieltag und einer krachenden 0:4-Heimschlappe gegen Konkurrent Chemie Leipzig stürzte Meuselwitz auf den Zitterplatz ab und konnte sich auch im Saisonfinale aus der Position nicht mehr befreien.

Sicher abgestiegen sind der FC Eilenburg (Platz 17) und Hertha Zehlendorf (Platz 18).