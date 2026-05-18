Klub feiert Regionalliga-Rückkehr, obwohl rechnerisch noch nicht alles klar ist

Berlin - Rechnerisch ist der Aufstieg noch nicht besiegelt, praktisch aber schon: Der zweite Aufsteiger zur Regionalliga Nordost nach dem RSV Eintracht heißt seit Sonntag Tasmania Berlin .

Tasmania Berlin steht praktisch als zweiter Aufsteiger der Regionalliga Nordost fest. © IMAGO / Matthias Koch

Vor dem letzten Spieltag beträgt der Vorsprung auf Verfolger Lichtenberg 47 drei Zähler und plus 15 Tore. Es müsste mit dem Teufel zu gehen, würde sich Tasmania dies sich noch nehmen lassen.

Auf Instagram kommentiert der Klub: "Pfosten, Latte - cool geblieben und verdient belohnt worden. Aufstieg ja oder nein? Darf jede und jeder für sich entscheiden - aber wir haben die verdammt nochmal beste Ausgangsposition."

Entsprechend fiel die Feier nach dem Sonntagssieg über den SV Siedenbollentin aus. 289 Fans waren in den Werner-Seelenbinder-Sportpark gekommen und erlebten einen 3:0-Sieg, der erst nach 60 Minuten seine Formen annahm.

Nach Schlusspfiff kannte der Jubel kaum Grenzen: Keeper Mateusz Mika (38) zündete vor Freude eine Aufstiegsfackel auf dem Platz, seinem Beispiel folgten die zum Saisonende scheidenden Daniel Kaiser (35) und Rico Steinhauer (33).

Danach posierte die Aufstiegstruppe vor der ikonischen Tafel, auf der geschrieben steht: "Wie geil ist TAS denn?"