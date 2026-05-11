11.05.2026 15:42 Erster Regionalliga-Aufsteiger steht fest, der Spielort nicht! Jetzt redet der Vereins-Chef bei TAG24

Großer Jubel in Brandenburg! Durch ein Last-Minute-Tor steigt der RSV Eintracht erstmals in die Regionalliga Nordost auf. Fragen zum Spielort bleiben.

Von Lukas Schulze

Stahnsdorf - Großer Jubel in Brandenburg! Durch ein Last-Minute-Tor steigt der RSV Eintracht erstmals in die Regionalliga Nordost auf. Doch Fragen bezüglich des Spielortes bleiben.

So feiert ein Aufsteiger! Der RSV Eintracht hat sportlich erstmals den Sprung in die 4. Liga gepackt. © IMAGO / PIC ONE Arthur Ekalle (29) erlöste am Samstag kurz vor 16 Uhr die Gastgeber. Nach seinem Sololauf blieb der RSV-Akteur in der 90.+9 Minute vor dem Tor ganz cool, wackelte noch einen Gegenspieler aus und schoss den Ball ins Glück. Danach rastete alles aus, das Spiel wurde nicht noch einmal angepfiffen. Der RSV steht als sportlicher Aufsteiger der NOFV-Oberliga Süd fest, weil sie mit dem 2:1 den bis dato Tabellenzweiten vom VFC Plauen auf acht Zähler distanzierten. Bei zwei ausstehenden Spielen ist klar: Der Aufstieg ist sportlich an den RSV Eintracht vergeben. Und neben dem Platz? Hat der Verein "einen ganzen Berg an Aufgaben zu bewältigen. Wir sind von allen Aufstiegsanwärtern wahrscheinlich der Klub, der am meisten aufholen müsste", erklärte RSV-Vereinsvorsitz Michael Grunwaldt gegenüber TAG24 schon Tage vor dem Aufstieg. Regionalliga Trauer bei Ost-Klub: Stadionsprecher bricht bei Spiel zusammen und stirbt Die anspruchsvolle Regionalliga Nordost ist Neuland für den Regionalen Sportverein Eintracht, der in 25 Abteilungen über 3500 Mitglieder bündelt.

Sportanlage Heinrich-Zille-Straße in Stahnsdorf ist nicht Regionalliga-tauglich - auch nicht langfristig

Patrick Hinze (40, mit Cap) heißt der Erfolgstrainer, Matthias Steinborn (37) sein Kapitän. © IMAGO / PIC ONE Im Fußball sind vor allem die Anforderungen an die Spielstätte groß. "Wir stehen im regen Kontakt mit dem NOFV. Vor allem dafür müssen wir eine Lösung finden. Regionalliga auf der 'Zille' wird leider in absehbarer Zeit nicht möglich sein", führt der Vereins-Chef aus. Mit der 'Zille' ist die Sportanlage Heinrich-Zille-Straße in Stahnsdorf gemeint, wo der RSV den Aufstieg vor über 400 Fans bejubelte. Eine Tribüne und einen separierten Gästebereich gibt es nicht. Der RSV hat zwar auf der Anlage, die an ein Gymnasium und ein Wohngebiet grenzt, einen Nutzungsvertrag über 20 Jahre, es mangelt aber darüber hinaus an Parkplätzen und Flutlicht. Dies sei aufgrund der Anwohner eigentlich unmöglich zu realisieren. Regionalliga Nur ein echter Heimsieg in zwei Jahren: Das ist der traurigste Regionalliga-Absteiger Deshalb bahnt sich nach TAG24-Informationen eine Ausweichlösung an: Das Ernst-Reuter-Sportfeld von Hertha 03 Zehlendorf soll zur Spielstätte werden. Tatsächlich sind es vom brandenburgischen Stahnsdorf bis nach Zehlendorf im Süden Berlins nur 20 Autominuten. Viele Spieler würden ohnehin in Berlin oder in Potsdam wohnen.

RSV Eintracht könnte ins Ernst-Reuter-Sportfeld von Hertha 03 Zehlendorf ausweichen

Spielt der RSV Eintracht kommende Saison bei Hertha Zehlendorf? © privat