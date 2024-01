Rekord-Schiedsrichter Brych zu Klopp-Rückzug: "Unglaublich kräftezehrend"

Schiedsrichter Felix Brych (48) zog sich wegen zunehmender Belastung aus internationalen Spielen zurück. © Harry Langer/dpa

"Ich habe mich ohnehin immer gefragt, wo Jürgen Klopp diese große Energie hernimmt über so eine lange Zeit auf dem Niveau. Immer wieder im Drei-Tages-Rhythmus die Mannschaft vorzubereiten", sagte Brych am Wochenende in München.

"Den Rhythmus kenne ich aus eigener Erfahrung. Im Drei-Tages-Rhythmus zu pfeifen, das ist unglaublich kräftezehrend", sagte der 48-Jährige. Die Belastung habe er auch selbst im Laufe der Karriere festgestellt, sagte der zweimalige Weltschiedsrichter.

"Deswegen habe ich mich international auch dann zurückgezogen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich auch nicht mehr in diesem Drei-Tage-Rhythmus die Spiele pfeifen kann. Deswegen kann ich das total nachvollziehen und habe großen Respekt vor seiner Entscheidung", sagte Brych.

Der Spitzenschiedsrichter pfeift aber noch national. Aktuell arbeitet er nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback.