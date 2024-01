Klopp-Hammer beim FC Liverpool: Erfolgstrainer macht Schluss

"Ich liebe absolut alles an diesem Klub, ich liebe alles an der Stadt, ich liebe alles an unseren Fans, ich liebe die Mannschaft, ich liebe die Mitarbeiter. Ich liebe alles", schwärmte der 56-Jährige von seinem Arbeitgeber.

Jürgen Klopp (56) ist immer mit vollem Engagement dabei - diese Energie kann er dem FC Liverpool jetzt nicht mehr geben. © Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Seine Entscheidung habe er den Klubbossen schon im November mitgeteilt, erklärte Klopp. Als sie über die kommende Saison gesprochen hätte, sei in ihm ein Gefühl gereift, ob er dann überhaupt noch dort sei - darüber habe er dann intensiv nachgedacht und schließlich den Entschluss gefasst, zurückzutreten.

Der Deutsche heuerte im Oktober 2015 beim englischen Traditionsklub an - und prägte eine Ära.

In den vergangenen acht Saisons unter Klopp konnten die Reds sowohl die Meisterschaft als auch die Champions League und die englischen Pokalwettbewerbe gewinnen und wurden Klubweltmeister.

In der abgelaufenen Spielzeit durchlief Liverpool ein Tief, verpasste schlussendlich die Qualifikation für die Champions League und treten in dieser Saison in der Europa League an.

Doch Klopp brachte die Mannschaft wieder auf Kurs, führte die Mannschaft in dieser Saison wieder an die Tabellenspitze der Premier League und hat gute Chancen, seinen zweiten Europapokal zu gewinnen.