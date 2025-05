Das plant die Polizei zum Pokalfinale zwischen Lok Leipzig und Aue

Leipzig - Am Samstagnachmittag empfängt der 1. FC Lokomotive Leipzig im Pokalfinale des "Wernesgrüner Sachsenpokals " den FC Erzgebirge Aue . Die Polizei bereitet sich auf einen umfangreichen Einsatz vor.

Um für Sicherheit zu sorgen, nutzt die Polizei besondere technische Geräte. So soll unter anderem ein Sensocopter zum Einsatz kommen. Das ist eine ferngesteuerte Drohne mit Bildübertragungstechnik, die zusätzlich zu einem Polizeihubschrauber aktuelle Bilder vom Einsatzort liefern soll.

Der Sensocopter kam bereits bei der UEFA EURO 2024 in Leipzig zum Einsatz. © Polizeidirektion Leipzig

Auch die Anreise der Gästefans soll getrennt ablaufen. Dafür stehen extra Parkplätze an der Möncherei (B2 Abfahrt Leipzig Süd, Seenallee Richtung Leipzig) in Markkleeberg zur Verfügung. Für Aue-Fans fahren Shuttlebusse zwischen dem Stadion und dem Bahnhof Markkleeberg Nord.

Die Polizei weist darauf hin, dass es im Umfeld des Stadions aufgrund der hohen Besucherzahlen und der generellen Baustellensituation zu Verkehrseinschränkungen kommen kann.

Zudem gibt es absolute Halteverbote in der Connewitzer Straße zwischen Prager Straße und Bernhard-Kellermann-Straße, in der Dösner Straße ab LVB-Wendestelle und in der Straße Zum Förderturm, wie die Stadt ergänzend mitteilte.

Dösner Straße und Straße zum Förderturm sind am Samstag ab 9 Uhr bis in die späten Abendstunden voll gesperrt, da es auch zu Verlängerung und Elfmeterschießen kommen könnte.

Erstmeldung am 23. Mai, 8.40 Uhr. Aktualisiert um 11.35 Uhr.