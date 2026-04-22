Doppelpack! Torjäger Bär schießt Aue in Chemnitz ins Finale

Chemnitz - Der FC Erzgebirge Aue steht im Finale des Landespokals! Der Noch-Drittligist feierte am Mittwochabend im Prestigeduell mit dem Chemnitzer FC einen verdienten 2:0 (0:0)-Sieg.

Feuer gab es am Mittwochabend lange nur auf den Rängen. © picture point/Sven Sonntag

Die gastgebenden Himmelblauen liefen vor 14.658 Zuschauern (ausverkauft) in Bestbesetzung auf. Top-Torjäger Dejan Bozic konnte ebenso auflaufen wie der zweitbeste Schütze Maurizio Grimaldi.

Gästetrainer Khvicha Shubitidze änderte seine Startformation gegenüber dem 2:2 beim VfB Stuttgart II auf einer Position. Für Jannic Ehlers rückte Jonah Fabisch ins zentrale Mittefeld.

Die ersten Minuten gehörten den Hausherren, die aus ihren Eckbällen und Freistößen kein Kapital schlagen konnten.

Mit zunehmender Dauer übernahmen die Lila-Weißen das Zepter. Die Hereingabe von Marcel Bär fand keinen Abnehmer (19. Minute). Den direkten Freistoß von Erik Weinhauer schlug Felix Müller aus der Gefahrenzone (20.). Weinhauer feuerte nach einem Konter aus 17 Metern ab – weit drüber (32.).

Die beste Möglichkeit in den ersten 45 Minuten vergab Julian Guttau. Bär setzte ihn in der 38. Minute geschickt in Szene. Der Schuss von Guttau geriet zu zentral. Kein Problem für Torwart Daniel Adamczyk.

Kurz vor dem Pausenpfiff zog Guttau aus 17 Metern ab. Der Linksschuss ging weit am Kasten vorbei.