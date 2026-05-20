Drei Tage vor Pokalfinale: Shubitidze klärt Torhüterfrage, SFV-Boss Winkler appelliert an die Fans

Zwickau - "Schaut euch diesen Pokal an", war SFV-Präsident Hermann Winkler auf der Pressekonferenz zum Sachsenpokal -Finale die Vorfreude auf den Kracher zwischen dem FSV Zwickau und Erzgebirge Aue sichtlich anzumerken. Das Endspiel in der GGZ-Arena ist nicht nur das Saisonhighlight für die westsächsischen Erzrivalen, sondern auch innerhalb des elften Finaltages der Amateure.

Am Samstag entscheidet sich das Duell um den diesjährigen Sachsenpokal zwischen den beiden westsächsischen Erzrivalen. © Picture Point / Roger Petzsche

"Wir sind stolz darauf, so eine gute Paarung deutschlandweit präsentieren zu können", unterstrich Winkler. Der Verbandschef appellierte zugleich an beide Fanlager, sich so zu benehmen, "dass wir deutschlandweit einen guten Eindruck machen, wie es der sächsische Fußball verdient", so Winkler.

Auf Bitten beider Vereine hatte der SFV die Kaderzahl von 18 auf 20 Spieler erhöht, um der zum Ende der Spielzeit hohen Belastung Rechnung zu tragen und beiden Teams mehr Auswahl für ihre fünf Wechselmöglichkeiten zu geben.

Apropos Wechsel: Den wird es definitiv im Veilchen-Gehäuse geben. Dort erhielt zuletzt nach vorheriger Absprache Louis Lord (22) viermal den Vorzug vor Martin Männel (38). In seinem möglicherweise letzten Spiel als Stamm-Keeper rückt der 38-Jährige wieder zwischen die Pfosten. "Es war Martins Wunsch, den Pokal in die Hand zu nehmen", sagte Khvicha Shubitidze (51) auf TAG24-Nachfrage.

Unter dem kürzlich zum Cheftrainer beförderten Fußballlehrer hat sich der Schacht in den letzten Wochen gefangen und stabilisiert. Jetzt soll der versöhnliche Abgang in die Sommerpause folgen. Shubitidze: "Ich freue mich für die Mannschaft, nach so einer schwierigen Saison die Chance zu haben, doch noch etwas in Händen zu halten."