Sachsenpokal-Finale: Wildfeuer pfeift
Zwickau - Das Sachsenpokalfinale am 23. Mai zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Erzgebirge Aue wird nach Bild-Infos von Franziska Wildfeuer (32) vom SSV Markranstädt gepfiffen. Kurios: Es ist ihr zweites Endspiel im Mai, eine Woche davor leitete sie das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Wolfsburg und den Bayern.
Die im bayerischen Viechtach geborene Wildfeuer leitet seit 2017 Spiele der Frauen-Bundesliga, den Status einer FIFA-Schiedsrichterin erreichte sie 2021, weil Bibiana Steinhaus (47) ihre Karriere als Schiedsrichterin beendete.
Wildfeuer kam in der Saison 2022/23 auch in der 3. Liga der Herren in drei Partien zum Einsatz.
Für beide Vereine ist die 32-Jährige keine Unbekannte. Der 2:1-Sieg des FSV bei Chemie Leipzig im November 2025 war eins von insgesamt neun Regionalligapartien in dieser Saison. Aue pfiff sie in der 3. Liga beim 1:1 gegen Viktoria Köln im April 2023.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg