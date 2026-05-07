Sachsenpokal-Finale: Wildfeuer pfeift

Zwickau - Das Sachsenpokalfinale am 23. Mai zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Erzgebirge Aue wird nach Bild -Infos von Franziska Wildfeuer (32) vom SSV Markranstädt gepfiffen. Kurios: Es ist ihr zweites Endspiel im Mai, eine Woche davor leitete sie das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Wolfsburg und den Bayern.

Doppelte Final-Schiedsrichterin: Franziska Wildfeuer (32). © Picture Point/Gabor Krieg

Die im bayerischen Viechtach geborene Wildfeuer leitet seit 2017 Spiele der Frauen-Bundesliga, den Status einer FIFA-Schiedsrichterin erreichte sie 2021, weil Bibiana Steinhaus (47) ihre Karriere als Schiedsrichterin beendete.

Wildfeuer kam in der Saison 2022/23 auch in der 3. Liga der Herren in drei Partien zum Einsatz.