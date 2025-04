Doppelschlag ebnet Aue den Weg ins Finale: Jakob der nächste Verletzte

Glauchau/Aue - Landesligist Empor Glauchau wollte alles für ein Fußballfest vor 3000 Zuschauern vorbereiten und das haben sie getan. Am Ende kamen gar 3320 Besucher ins Stadion an der Meeraner Straße und sahen im Halbfinale des Sachsenpokals einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg des drei Klassen höher spielenden FC Erzgebirge .

So war es für den Spitzenreiter der Sachsenliga ein extrem weiter Weg zu gehen, der noch beschwerlicher wurde, als Florian Hähnel (45-+2.) für seine Notbremse kurz vor der Strafraumkante vom Platz geschickt wurde. Den fälligen Freistoß jagte Stefaniak in die Zuschauer.

Doch dann ließ der Schacht seine individuelle Klasse aufblitzen. Tim Hoffmann hebelte die Defensive mit seinem langen Ball zu Kilian Jakob (24.) aus, der Dominik Reissig mit seinem Schuss ins lange Eck keine Chance ließ. Aue ruckte an und Ali Loune (27.) köpfte nach Ecke von Marvin Stefaniak an die Lattenunterkante und hinein zum 2:0.

Der Underdog nahm sein Herz in beide Hände, spielte forsch nach vorne und brachte Aues zweiten Keeper Tim Kips etwas in die Bredouille. Erstaunlich, wie schwer sich der haushohe Favorit hier zu Beginn tat und erst allmählich ins Spiel fand.

Was für eine schöne Geste: Aue-Spieler Marvin Stefaniak übergibt ihr einem Kind (nicht im Bild) sein Trikot, nachdem er es versehentlich mit dem Ball getroffen hatte. © Dennis Hambeck/FCE

Ganz süße Geste: Dem Kind, das er versehentlich abgeschossen hatte, gab Stefaniak beim Gang in die Kabine sein Trikot.

Was Aue auch in diesem Spiel wieder nicht erspart blieb, war das Verletzungspech. Diesmal erwischte es Jakob, der noch in der ersten Hälfte mit Adduktorenproblemen runter musste.

Im zweiten Durchgang tat der Drittligist nicht mehr als er musste und entschied die Partie vorzeitig mit dem 3:0 durch Stefaniak (59.). Aue folgt damit Lok Leipzig ins Pokalfinale, das voraussichtlich am 24. Mai, dem Finaltag der Amateure im Bruno-Plache-Stadion ausgetragen wird.