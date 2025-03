Irrer Schiri-Fail beim Sachsenpokal! Dieses "Foul" geht viral

Marienberg/Grimma - Was für eine irre Szene! Beim Sachsenpokal -Viertelfinale zwischen Motor Marienberg und dem FC Grimma pfiff der Schiri ein Foul, das ganz offensichtlich keins war - vielmehr stolperte der Spieler über den Platz und stürzte. Der Gegner, der das Foul begangen haben soll, war weit genug davon entfernt. Die verrückte Szene sorgt für heftige Kritik.

Eine irre Fehlentscheidung vom Schiri beim Sachsenpokal-Viertelfinale sorgt aktuell für heftige Diskussionen. (Symbolbild) © 123RF/volody10

Für beide Vereine ging es am Samstag um den Einzug ins Sachsenpokal-Halbfinale. Grimma kristallisierte sich gleich am Anfang als die dominantere Mannschaft heraus. Direkt nach dem Anstoß, ohne dass ein Marienberg-Spieler an den Ball kam, fiel das erste Tor.

Nur wenig später die verrückteste Szene des Spiels: Grimma-Spieler Noah Wächtler stolperte, ging zu Boden und rollte sich ab.

Der Schiri pfiff, gab einen Freistoß. Er war der Meinung, dass Noel Bergers (Motor Marienberg) den Grimma-Spieler gefoult hatte. Doch beide Kicker waren etwa anderthalb Meter voneinander entfernt. Ein Instagram-Video zeigt das Phantom-Foul.



Unsportlich! Noah Wächtler klärte die Situation nicht auf, sondern nahm den Freistoß dankend entgegen.



Noch bitterer für Motor Marienberg: Der Freistoß wurde verwandelt - 2:0 für Grimma. Am Ende gewannen die Nordsachsen mit 7:0.