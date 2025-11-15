Nächster Empor-Erfolg im Sachsenpokal? Der FSV ist gewarnt

Glauchau/Zwickau - Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem sensationellen Sieg im Sachsenpokal über den FSV Zwickau kann Empor Glauchau erneut (Erfolgs-)Geschichte schreiben. Der Oberliga-Neuling rechnet am Sonnabend mit einer großen Kulisse, malt sich aber erstaunlich wenig aus. Dabei trennen beide Klubs nur noch eine statt zwei Spielklassen.

Empor-Boss Patrick Jahn. © Michael Thiele

"Trotzdem ist es ein himmelweiter Unterschied zwischen fünfter und vierter Liga. Wir trainieren unter der Woche am Abend, sie dagegen komplett unter Profibedingungen. Der entscheidende Unterschied ist allerdings, dass sie diesmal gewarnt sind und uns definitiv nicht unterschätzen werden", weiß Empor-Boss Patrick Jahn.

Als TAG24 bereits Ende vergangener Woche über die laufenden Vorbereitungen sprach, spürte man die Anspannung, gemischt mit extremer Vorfreude.

Der Vorverkauf lag bereits nach wenigen Tagen im vierstelligen Bereich. Alleine die Gäste reisen mit 400 Fans an.

"Wir planen mit unserem Caterer mit 1500 bis 1700 Zuschauern, hoffen natürlich, dass wir am Ende so viele Besucher begrüßen dürfen wie letztes Jahr", sagt Jahn. Voriges Jahr kamen 1750 Zuschauer.