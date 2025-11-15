Pokal-Kracher Aue gegen Lok: Ein Heimspiel für Majetschak

Aue - Die Familie Majetschak ist in Leipzig keine unbekannte. Vater Dirk ist Präsident des Fußballverbandes der Stadt, Erik (25) spielt bei den Auer Veilchen und der sechs Jahre ältere Bruder Toni derzeit beim Bornaer SV. Alle haben auch Spuren beim 1. FC Lok hinterlassen. Am Samstag werden sich deshalb wohl alle in Probstheida treffen.

Erik Majetschak (25, l.) kickte für RB Leipzig - hier gegen Celtic Glasgow - schon in der Europa League. © imago/Christian Schroedter

Um 14.15 Uhr gibt es das vorgezogene Finale im Landespokal zwischen Lok und Aue bereits im Achtelfinale. Im Mai war es das Endspiel im altehrwürdigen Bruno-Plache-Stadion, Leipzig gewann im Elfmeterschießen.

Majetschak trifft auf seine Jugendliebe, dort hat er im Nachwuchs gespielt, ehe er zu RB wechselte und für die Rasenballer 2018 sogar zweimal in der Europa League zum Einsatz kam.

"Mein Bruder war bei Lok, mein Vater hier aktiv. Ich habe viele Freunde, die bei Lok Zuschauer sind. Deshalb freue ich mich besonders aufs Spiel. Das wird ein heißer Tanz", sagt Majetschak vor seinem "Heimspiel".

Dabei hat der FCE etwas gutzumachen. Zwar verwandelte "Ede" seinen Elfer damals im Finale, die Niederlage konnte er aber nicht verhindern.

"Wir wollten den Pokal unbedingt, das ist uns nicht gelungen. Deshalb haben wir noch eine kleine Rechnung offen und so gehen wir es auch an. Wir wollen eine Runde weiterkommen", so der 25-Jährige, der seine sechste Saison in Lila-Weiß spielt.