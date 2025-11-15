Heimmacht Reichenbach! Meistert der CFC die Hürde im Achtelfinale?

Chemnitz - "Wir wollen im Pokal überwintern", stellt CFC -Trainer Benjamin Duda (37) vor dem Achtelfinale beim Reichenbacher FC klar. Alles andere als das Weiterkommen wäre für den Regionalligisten auch eine herbe Enttäuschung.

"Das wird keine leichte Aufgabe." Tom Baumgart (28, am Ball) und seine Himmelblauen müssen sich in Reichenbach strecken. © Picture Point / Gabor Krieg

Ein Spaziergang wird es für den Rekordpokalsieger am Sonntag (13 Uhr) ganz sicher nicht. Die Vogtländer kämpfen in der Sachsenliga um den Aufstieg. Sie sind eine Heimmacht. Die letzten vier Partien im Stadion am Wasserturm wurden gewonnen - allesamt ohne Gegentor!

"Der Gegner kann Fußball spielen und steht nicht umsonst in dieser Runde", betont CFC-Routinier Tom Baumgart. Der 28-Jährige will mit seinen Teamkollegen der Favoritenrolle gerecht werden: "Für uns ist es ein enorm wichtiges Spiel. Wir wollen in die nächste Runde einziehen."

Duda rechnet mit einem intensiven Kampfspiel. Mit den Vorbereitungen auf das Pokalduell zeigt er sich hochzufrieden: "Training ist bei uns Quality Time - genau das, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat. Wir sind topfit, das spürt man in jeder Einheit. Diese Energie nehmen wir mit."

Baumgart ergänzte: "Wir gehen die Aufgabe in Reichenbach wie ein Regionalliga-Punktspiel an und bereiten uns hochkonzentriert vor. Wir wissen: Das wird keine leichte Aufgabe."