Top-Spiel in Chemnitz! Diese Duelle warten im Sachsenpokal-Viertelfinale

Leipzig - Das Viertelfinale des Sachsenpokals steht! Direkt im Anschluss an das Achtelfinale zwischen dem SV Tapfer Leipzig und Erzgebirge Aue am Sonntag wurde auch die Runde der letzten Acht ausgelost.

Zwei Teilnehmer stehen derweil noch aus, die letzten beiden Achtelfinal-Partien werden am kommenden Mittwoch zwischen dem VfB Auerbach und der BSG Chemie Leipzig sowie zwischen dem SV Lipsia Eutritzsch und dem FSV Motor Marienberg ausgetragen. Ihre Lose landeten aber trotzdem schon im Topf.

Der Drittligist bekommt es nämlich mit dem Chemnitzer FC zu tun, der sich bereits am Freitag beim Dresdner SC (3:0) durchgesetzt hatte .

Die Runde der letzten Acht ist für das Wochenende am 22./23. März 2025 angesetzt. Das Endspiel steigt dann am "Tag der Amateure" am 24. Mai.