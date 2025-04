Christoph Daferner klopft an die Tür der besten Dynamo-Knipser

Dresden - Mit seinem 16. Saisontreffer hat sich Christoph Daferner (27) beim 2:0 über Wiesbaden zurück an die Spitze der Torschützenliste der 3. Liga geballert - dort steht er zusammen mit Sebastian Grönning (28) vom FC Ingolstadt. In der ewigen Torschützenliste von Dynamo Dresden klopft er laut an die Tür zu den Top Ten an.

Christoph Daferner (27, l.) erzielte in dieser Saison neunmal das erste Tor für Dynamo - wie hier beim 2:1-Sieg im Rückspiel gegen Aue. © Lutz Hentschel

Schon jetzt ist es die erfolgreichste Saison von "Daffi" in Schwarz-Gelb. 2020/2021 traf er in der 3. Liga zwölfmal, einen Treffer mehr erzielte er in der 2. Liga in der Spielzeit darauf. Danach zog es ihn zum 1. FC Nürnberg, ehe er per Leihe im Sommer 2024 den Weg zurück zu Dynamo fand.

Allein die 16 Treffer, drei weitere bereitete der 27-Jährige vor, sind es nicht, die ihn auszeichnen. Neben seinem unbändigen Kampfgeist ist er immer da, wenn er gebraucht wird.

Er traf in zwölf der bisherigen 30 Partien, viermal schnürte der gebürtige Schwabe einen Doppelpack. Insgesamt neunmal erzielte er das erste Dynamo-Tor. Nur beim 1:2 bei Dortmund II reichte es nicht zu einem Punkt.

Insgesamt steht der Stürmer nun bei 44 Treffern in 107 Pflichtspielen (Meisterschaft und Pokal) für die SG Dynamo.