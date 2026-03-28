Wird der FSV im Pokalspiel von Auerbach überrascht?

Zwickau - FSV Zwickau und der sächsische Landespokal - das passte in der Vergangenheit nicht wirklich zusammen. In diesem Jahr soll es mit dem ersten Pokalsieg endlich klappen.

Bei der letzten Begegnung im Pokalspiel im November 2023 gewann Zwickau in Auerbach 2:0. © Picture Point / Gabor Krieg

Drei Hürden muss die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt (57) bis dahin meistern. Die erste heißt am Sonntag (14 Uhr) im Viertelfinale VfB Auerbach.

Der Oberligist ließ in dieser Woche mit einem 3:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter SC Freital aufhorchen.

"Der Gegner kam mit den Platzbedingungen überhaupt nicht zurecht. Die Auerbacher haben das - vor allem in den ersten 45 Minuten - eiskalt bestraft und letztlich verdient gewonnen", betonte Schmitt am Freitag auf der Pressekonferenz der Schwäne.

VfB-Trainer Sven Köhler, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert hat, will sich mit seinen Jungs nicht kampflos ergeben: "Es ist Pokal. Da werden wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen: Wir wollen knapp verlieren."