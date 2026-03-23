Schock-Moment auf Autobahn: Fanbus in Flammen
Birmingham (Vereinigtes Königreich) - Reise-Schock: Für eine Gruppe von Fans des Premier-League-Klubs Manchester City ist die Auswärtsfahrt nach London am Sonntag zu einem echten Albtraum geworden.
Auf dem Weg zum Carabao-Cup-Finale gegen den FC Arsenal fing ihr Bus auf der Autobahn M6 nahe Birmingham nämlich Feuer.
Innerhalb kürzester Zeit griffen die Flammen auf das gesamte Fahrzeug über, eine tiefschwarze Rauchsäule stieg auf.
In den sozialen Medien verbreiteten sich rasch Bilder und Videos, die das Ausmaß verdeutlichen: Zu sehen ist der Bus am Pannenstreifen, wie er lichterloh brennt und vom Feuer komplett zerstört wird.
Doch so dramatisch die Lage auch war, so glimpflich ging sie aus: "Wir freuen uns, berichten zu können, dass es keine Verletzten gibt", erklärte die zuständige Feuerwehr in einem Beitrag auf ihrer offiziellen Facebook-Seite.
Den Angaben zufolge konnten alle Insassen den Reisebus rechtzeitig verlassen, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen und den Brand unter Kontrolle brachten.
Während der Löscharbeiten blieb die Strecke in südlicher Richtung für etwa zwei Stunden gesperrt.
Bilder und Videos im Netz zeigen Fanbus-Brand auf M6
Immerhin mussten die "ManCity"-Fans nicht auf das Spiel verzichten, denn: "Alle Fahrgäste befinden sich sicher in Ersatzbussen auf dem Weg zum Stadion", teilte das Busunternehmen nach dem Vorfall mit.
Unklar bleibt weiterhin, wie es zu dem Feuer kommen konnte. "Wir arbeiten mit den Behörden zusammen, um die Umstände zu klären, und werden gegebenenfalls weitere Informationen bereitstellen."
Ob die Anhänger das Londoner Wembley-Stadion, wo ihr Team um Superstar Erling Haaland (25) den Final-Knaller mit 2:0 (0:0) für sich entschied, noch rechtzeitig erreichten, ist nicht bekannt. Nach diesem Erlebnis dürfte das Sportliche für viele jedoch zweitrangig gewesen sein.
Titelfoto: Fotomontage (2): X, @dunbar71141/@Jbatesy25