Zehntausende Fans da! Wie wild wird es zum Conference-League-Finale in Leipzig?

Leipzig - Das wird mit Sicherheit ein außergewöhnlicher Tag in Leipzig ! Am Mittwochabend (21 Uhr) findet das Finale der UEFA Conference League in der Messestadt statt. Crystal Palace und Rayo Vallecano werden sich beim Kampf um die Krone im dritthöchsten europäischen Wettbewerb gegenüberstehen. Mit dabei: Zehntausende Fans aus England und Spanien!

Spätestens am Mittwoch werden tausende Fans von Crystal Palace Leipzig entern. © BENJAMIN CREMEL / AFP

Es wird also voll in der Stadt. Bis zu 20.000 Anhänger von Crystal Palace könnten es wohl nach Sachsen schaffen. Treffpunkt ist am Mittwoch der Wilhelm-Leuschner-Platz, wo aus mehreren Schankwägen ordentlich Bier fließen wird.

Deutlich über 10.000 Fans der Spanier treffen sich währenddessen am Richard-Wagner-Platz. Es soll dann einen Fanmarsch zum extra für den Wettbewerb umbenannten "Leipzig Stadium" geben.

Los geht der Spaß in Leipzig allerdings schon am Montag. Am Eröffnungstag des Fan Festivals auf dem Markt vor dem Alten Rathaus gibt es um 16 Uhr einen Talk mit UEFA-Conference-League-Botschafter René Adler, Katja Büchel (Leiterin Amt für Sport der Stadt Leipzig) und Tatjana Haenni (CEO RB Leipzig) sowie Hermann Winkler (Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes).

Mit herrH (15 Uhr) und Heavysaurus (16.30 Uhr) stehen am Montag Kinderbands auf der Bühne. Cari Cari (19 Uhr) und Alice Merton (20.30 Uhr) sorgen am Dienstag und die Hermes House Band (19 Uhr) am Mittwoch dann für musikalische Unterhaltung.

Der Eintritt zum Fan Festival ist frei. Die Eventfläche fasst maximal 4000 Besucher.