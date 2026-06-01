Nach Einbruch-Schock: Fußballer und Partnerin richten sich direkt an Täter

Wien (Österreich) - Einbruch-Schock für Oliver Strunz (25): Der österreichische Fußballer ist eigenen Angaben zufolge in Wien bestohlen worden.

Ist zum Opfer eines Diebstahls geworden: Fußballprofi Oliver Strunz (25). © imago / GEPA pictures

Wie der 25-Jährige gemeinsam mit seiner Partnerin Anita Gavran (24) auf TikTok berichtete, habe ein bislang unbekannter Täter am Freitagmittag im zweiten Gemeindebezirk sein Auto aufgebrochen und dabei Luxusartikel im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Dazu hätten unter anderem ein MacBook, ein iPhone, Chanel-Schuhe sowie ein Cartier-Armband gehört.

Ein Teil der Beute sei inzwischen jedoch wieder aufgetaucht: "Im Nachhinein haben wir die Hälfte der Sachen wieder über die 'Wo ist?'-App auf dem iPhone gefunden", erklärte Strunz, der beim Hauptstadt-Klub Rapid unter Vertrag steht.

Mit Blick auf die noch fehlenden Artikel richtete dessen Geliebte selbst eine Botschaft an den Langfinger, hofft, diesen dadurch zur Rückgabe der verbliebenen Gegenstände bewegen zu können.

Außerdem erklärte Gavran, dass bereits Beweismaterial gesichert worden sei: "Also, es ist schon alles bei der Polizei. Wir haben deine Fingerabdrücke, wir haben deine DNA, wir haben alles. Also, ich würde an deiner Stelle ein wenig aufpassen", führte sie weiter aus.