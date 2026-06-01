Nach Einbruch-Schock: Fußballer und Partnerin richten sich direkt an Täter
Wien (Österreich) - Einbruch-Schock für Oliver Strunz (25): Der österreichische Fußballer ist eigenen Angaben zufolge in Wien bestohlen worden.
Wie der 25-Jährige gemeinsam mit seiner Partnerin Anita Gavran (24) auf TikTok berichtete, habe ein bislang unbekannter Täter am Freitagmittag im zweiten Gemeindebezirk sein Auto aufgebrochen und dabei Luxusartikel im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Dazu hätten unter anderem ein MacBook, ein iPhone, Chanel-Schuhe sowie ein Cartier-Armband gehört.
Ein Teil der Beute sei inzwischen jedoch wieder aufgetaucht: "Im Nachhinein haben wir die Hälfte der Sachen wieder über die 'Wo ist?'-App auf dem iPhone gefunden", erklärte Strunz, der beim Hauptstadt-Klub Rapid unter Vertrag steht.
Mit Blick auf die noch fehlenden Artikel richtete dessen Geliebte selbst eine Botschaft an den Langfinger, hofft, diesen dadurch zur Rückgabe der verbliebenen Gegenstände bewegen zu können.
Außerdem erklärte Gavran, dass bereits Beweismaterial gesichert worden sei: "Also, es ist schon alles bei der Polizei. Wir haben deine Fingerabdrücke, wir haben deine DNA, wir haben alles. Also, ich würde an deiner Stelle ein wenig aufpassen", führte sie weiter aus.
Oliver Strunz und Anita Gavran appellieren an Täter
"Wenn du's noch bisschen gutmachen willst, dann gib die Sachen zurück und dann sind wir auf null. Aber so wird halt eine fette Strafe auf dich warten", versicherte Gavran abschließend.
Ob der Appell beim Ganoven ankommt, bleibt abzuwarten. Strunz zeigte sich jedenfalls kompromissbereit und versprach: "Schreib uns an und es wird dir nichts passieren, ganz einfach."
Auto aufgebrochen! Polizei bestätigt Vorfall
Inwieweit die von den beiden geschilderten Angaben im Detail zutreffen, ist unklar. Unbestritten ist allerdings, dass sich ein solch beschriebener Vorfall zur angegebenen Zeit am genannten Ort tatsächlich ereignet hat. Die Landespolizeidirektion Wien gab nämlich auf TAG24-Nachfrage an, dass es gegen 12.30 Uhr auf der Praterstraße im zweiten Bezirk zu einem Einbruch in einen Pkw gekommen sei.
"Einbruchsspuren wurden keine festgestellt. Gestohlen wurden diverse Gegenstände wie beispielsweise hochpreisige Schuhe, ein Tablet und eine Geldbörse", teilte ein Sprecher mit.
Titelfoto: Fotomontage:IMAGO / GEPA pictures, TikTok OS x AG