Schuss mit Sig-Sauer-Waffe: Klub-Boss tot in Auto entdeckt

Burgas (Bulgarien) - Eine tödliche Tragödie erschüttert die bulgarische Hafen- und Touristenstadt Burgas: Am Montagnachmittag ist der Geschäftsmann und Klub-Boss Hristo Burgazliev (†57) tot in seinem Auto entdeckt worden.

In dieser Audi-Limousine wurde Hristo Burgazliev (†57) leblos aufgefunden. © Facebook/Ivan Stoyanov Drumev﻿

Laut der Nachrichtenplattform "Dnes.dir.bg" sei gegen 15.17 Uhr ein Einschussloch in das Schaufenster eines Waschmittelgeschäfts gemeldet worden. Polizeikräfte hätten daraufhin den Ort aufgesucht und dort die Leiche des Vorstandsvorsitzenden des Fußball-Zweitligisten OFK Pomorie in dessen Audi A8 vorgefunden, die eine Schussverletzung an der Schläfe aufgewiesen habe.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Projektil zuerst durch das Fenster der im Stadtzentrum abgestellten Limousine von Burgazliev gegangen, habe anschließend die Schaufensterscheibe des Ladens beschädigt.

Spekulationen über ein mögliches Gewaltverbrechen widersprach Bezirksstaatsanwalt Georgi Chinev. Burgazliev sei nämlich nicht Opfer eines Mordes geworden.

"Zum jetzigen Zeitpunkt legen die verfügbaren Beweismittel die Schlussfolgerung nahe, dass es sich um Selbstmord handelte", erklärte Chinev laut "Gol.bg". Demnach habe sich der Vater von Sporttanz-Europameisterin Hristiana Burgazlieva mit einer legal besessenen Waffe der Marke Sig Sauer das Leben genommen.