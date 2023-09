Seite an Seite mit Bayern und PSG: Eintracht-Boss Hellmann stößt in Europas Fußball-Olymp vor

Warschau/Frankfurt am Main - Die Bundesliga ist durch Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (56) auch im neuen Exekutivkomitee der European Club Association vertreten.

Axel Hellmann (52) darf sich nun offiziell als Beobachter im Führungsgremium der European Club Association (ECA) betiteln. © Arne Dedert/dpa

Der 56-Jährige rückte am Donnerstag beim Treffen des Vorstands der Club-Vereinigung in Warschau als einer von fünf Stellvertretern von ECA-Chef Nasser Al-Khelaifi (49) in das Gremium.

Das teilte die ECA mit. Das neue zwölfköpfige Komitee soll einen schnelleren Entscheidungsprozess in der mächtigen Organisation ermöglichen.

Zuletzt war neben Dreesen auch Oliver Mintzlaff (48) von RB Leipzig in den doppelt so großen ECA-Vorstand gewählt worden, Fernando Carro (59) von Bayer Leverkusen ist dort ebenfalls Mitglied. Die Berufung von Eintracht Frankfurts Vorstandschef Axel Hellmann (52) auf einen Beobachterposten im Führungsgremium wurde nun offiziell bestätigt.

Die ECA hat sich in den vergangenen Jahren zu einem mächtigen Verbund im Vereinsfußball entwickelt. Gemeinsam mit der UEFA wurde 2021 die Gründung einer Super League verhindert.