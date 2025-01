Deutscher Traditionsklub trauert um Mittelfeldspieler (†22): "Zutiefst bestürzt"

Luca Meixner (†22, r.) im September 2023 beim Spiel des SSV Reutlingen 05 im württembergischen Verbandspokal gegen die Young Boys Reutlingen. © IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Das gab der Oberligist am Samstag in den sozialen Netzwerken bekannt. Demnach ist das Eigengewächs des Traditionsvereins bereits am 27. Dezember völlig unerwartet verstorben.

"Die gesamte SSV-Familie ist zutiefst bestürzt und fassungslos. Seine Mannschaftskameraden, alle Gremien und Mitarbeitenden trauern mit Lucas Hinterbliebenen und unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern", schrieb der frühere Zweitligist auf Instagram.

Wie der Reutlinger General-Anzeiger darüber hinaus berichtet, soll Meixner tot in seinem Bett aufgefunden worden sein. Weitere Informationen zum schrecklichen Schicksalsschlag sind bislang nicht bekannt.