Tragischer Tod! Polnischer Co-Trainer stirbt nach Joggen
Warschau (Polen) - Der polnische Fußball trauert um Jacek Magiera (†): Im Alter von nur 49 Jahren ist der Co-Trainer der Nationalmannschaft überraschend verstorben.
Die zuvor von Medien veröffentlichte Meldung bestätigte der Fußballverband (PZPN) in einem offiziellen Statement auf seiner Website, darin äußerte man sich bestürzt vom Tod des Assistenztrainers, der noch vor zwei Wochen beim WM-Playoff-Spiel seines Teams an der Seitenlinie gestanden hatte.
"Der PZPN spricht der Familie, den Freunden und Angehörigen von Jacek Magiera sein aufrichtiges Beileid aus", erklärte der Verband und betonte zudem: "Gleichzeitig bitten wir darum, die Privatsphäre und Ruhe der Angehörigen in dieser sehr schweren Zeit zu respektieren."
Nach Medienangaben soll der zweifache Familienvater am Freitagmorgen beim Lauftraining zusammengebrochen sein, woraufhin ihn Rettungskräfte ins Militärkrankenhaus nach Wrocław gebracht hätten, wo er demnach verstorben sei.
Polnischer Fußballverband (PZPN) gibt Tod von Jacek Magiera bekannt
Seit Juli 2025 arbeitete er als Co-Trainer der Rot-Weißen an der Seite von Chefcoach Jan Urban (63). Gemeinsam musste man Ende März nach der 2:3-Heimniederlage gegen Schweden die WM-Teilnahme und damit den Traum vom XXL-Turnier in Mexiko, den USA und Kanada begraben.
Der Ex-Mittelfeldspieler arbeitete zuvor im Trainerstab der polnischen U20-Nationalmannschaft und erreichte mit ihr das Achtelfinale einer Weltmeisterschaft, zudem betreute er das U19-Team der Rot-Weißen. 2021 übernahm er den Erstligisten Śląsk Wrocław, den er in der Saison 2023/24 zur Vizemeisterschaft führte.
Seine größten Erfolge als Trainer feierte er bei Legia Warschau, für die er zwischen 1997 und 2006 bereits als Spieler 176 Pflichtspiele absolvierte und 16 Tore erzielte. In der Saison 2016/17 holte er mit dem Hauptstadt-Klub die Meisterschaft und führte als bislang letzter Coach einen polnischen Verein in die UEFA Champions League.
Titelfoto: IMAGO / Newspix