Nach Herzinfarkt: Trainer-Legende Lucescu ist tot

Bukarest (Rumänien) - Tiefe Bestürzung: Rund eine Woche nach seinem Rücktritt als Chefcoach der rumänischen Nationalmannschaft ist Mircea Lucescu im Alter von 80 Jahren verstorben.

Trainer-Legende Mircea Lucescu wurde 80 Jahre alt. © Sven Hoppe/dpa

"Unser Fußball verliert heute nicht nur einen brillanten Taktiker, sondern auch einen Mentor, einen Visionär und ein nationales Symbol, der die Trikolore zu den höchsten Gipfeln des globalen Erfolgs getragen hat", teilte der Verband am Dienstagabend auf seiner Website mit und bestätigte damit den Tod von Lucescu, dessen Gesundheitszustand bereits seit geraumer Zeit Anlass zu großer Sorge gegeben hatte.

Dieser verschlechterte sich deutlich, nachdem er Ende März im WM-Play-off-Spiel gegen die Türkei mit seinem Team eine 0:1-Niederlage hinnehmen musste. In dieser Begegnung wurde die Trainer-Ikone mit 80 Jahren und 240 Tagen zum ältesten Nationaltrainer der Geschichte.

Aufgrund von Herzbeschwerden kam er in ein Universitätsklinikum, wo eine schwere Herzrhythmusstörung diagnostiziert wurde. Kurz vor seiner geplanten Entlassung am Karfreitag erlitt er einen Herzinfarkt.