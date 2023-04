Trainerbeben in Tottenham: Ist der Weg für Nagelsmann jetzt frei?

Die Spurs brauchen also schon nach weniger als einem Monat schon wieder einen neuen Trainer. Julian Nagelsmann, der zuletzt intensiv mit Chelsea in Verbindung gebracht wurde, dort aber wohl abgesagt hat , gilt als heiß gehandelter Kandidat für den Posten. Zieht es den Ex-Bayern-Coach nun doch schnell nach London, nur zu einem anderen Klub?

Die 1:6-Klatsche gegen den direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze, Newcastle United, war zu viel für Cristian Stellini: Der ehemalige Co-Trainer der Londoner, der erst Ende März mit der Entlassung von Antonio Conte (53) zum Chefcoach aufstieg, wurde am gestrigen Montag von seinen Aufgaben entbunden, nachdem er erst vier Spiele an der Seitenlinie der Spurs gestanden hatte.

Erst Kandidat bei Chelsea, nun bei Tottenham: Es scheint Julian Nagelsmann (35) nach London zu ziehen. © Federico Gambarini/dpa

Noch nicht ganz: Zunächst installiert Tottenham einen Interimstrainer für den Interimstrainer! Bis Ende der Saison soll Ryan Mason (31), zuvor Stellinis Assistenzcoach, die Spurs zurück auf die Erfolgsspur führen und nach Möglichkeit doch noch die Champions League erreichen.

Für den 31-Jährigen, der bereits als Spieler für Tottenham tätig war, ist es nicht das erste Engagement als Interimscoach bei den Spurs: Bereits nach der Entlassung von José Mourinho (60) im April 2021 übernahm Mason das Ruder bis Saisonende.

Doch was zur neuen Spielzeit passiert, steht auf einem anderen Blatt. Wie die Sport Bild berichtete, soll Nagelsmann großes Interesse an einer Stelle bei den Londonern haben, sagte bloß für die aktuelle Saison ab, um eine Auszeit zwischen seinen Jobs zu haben.

Das Trainerkarussell dreht sich also fleißig weiter. Heuert Nagelsmann tatsächlich bei Tottenham Hotspur an oder bringt sich ein weiterer Verein in Stellung? An Gerüchten über seine Zukunft mangelt es jedenfalls nicht: Beinahe jeder namhafte Verein Europas wurde bereits mit ihm in Verbindung gebracht.