So lange bleibt er Bundestrainer: DFB verlängert mit Nagelsmann!

"Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein", erklärte Nagelsmann und fügte an: "Unser großes Ziel war ein erfolgreiches Turnier. Ich habe mir damals aber auch nicht vorstellen können, was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet. Wie viele Herzen sie erreicht und bewegt."

Das gab der Verband am Freitag überraschend am Rande des Festaktes "125 Jahre DFB" in Leipzig bekannt. Ursprünglich lief sein Kontrakt bis nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Der Coach, der vorher bei der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern tätig war, wird die kommenden Jahre im DFB prägen. © Boris Roessler/dpa

"Julian Nagelsmann füllt dieses Amt mit seiner sportlichen Expertise, aber auch seinem feinen Gespür für die Mannschaft und die Fans perfekt aus. So können wir am heutigen Tag nicht nur auf eine bewegte Vergangenheit des DFB und des gesamten Fußballs in Deutschland zurückblicken, sondern vor allem sehr zuversichtlich nach vorne schauen", lobte Präsident Neuendorf am Freitag.

Die zuletzt veröffentlichte Dokumentation "Unser Team - Die Hem-EM 2024" gab bereits Einblicke in das Innenleben der Nationalmannschaft und wie es Nagelsmann schaffte, eine wahre Einheit zu formen und die Spieler von sich sowie seinen Ansichten zu überzeugen.

"Auch die Spieler und der gesamte DFB-Stab wurden von Julian in den zurückliegenden 16 Monaten durch seine mitreißende Art für die gemeinsamen Ziele begeistert. Er hat während dieser Zeit eine enge Beziehung zu den Fans, den Spielern und dem Team hinter dem Team aufgebaut und wieder eine Einheit geformt. Die ist nötig für den Erfolg. Wir freuen uns darauf, mit Julian nun langfristig und so leidenschaftlich wie bisher an der Verwirklichung unserer großen sportlichen Ambitionen zu arbeiten", erklärte Rudi Völler (64), Direktor der Nationalelf.

Unter Nagelsmann gewann Deutschland souverän die Gruppe in der Nations League und trifft im Viertelfinale im Hinspiel am 20. März nun im San Siro von Mailand auf Italien. Das Rückspiel steigt nur drei Tage später am 23. März im Signal-Iduna-Park in Dortmund (20.45 Uhr).